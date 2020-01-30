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    На борту затриманого в Італії круїзного лайнера коронавірус не знайшли

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    Судно&nbsp;<span>Costa Crociere невдовзі продовжить свою подорож морем&nbsp;</span> - На борту затриманого в Італії круїзного лайнера коронавірус не знайшли
    Судно Costa Crociere невдовзі продовжить свою подорож морем 
    Foto ANSA

    Двоє туристів, дружина і чоловік, знаходяться в ізольованій медичній каюті на борту судна Costa Cruises

    Попередні результати аналізів пасажирів затриманого в італійському порту Чивітавекк'я круїзного лайнера не підтвердили захворювання на коронавірус.

    Про це повідомляє агентство ANSA.

    Двоє туристів, дружина і чоловік, китайці з Гонконгу, знаходяться в ізольованій медичній каюті на борту судна Costa Cruises.

    Висока температура і «легкі симптоми грипу» є тільки у жінки, у її партнера жодних симптомів, але його також ізолювали, поки триває перевірка аналізів.

    Однак для повного виключення зараження коронавірусом, наголосили медики, необхідно дочекатися ще результатів аналізів, які були відправлені в римську лікарню Спалланцані.

    Наразі близько 6 тисячам пасажирам лайнера не дозволяється покидати борт судна.

    Подружжя прибуло в аеропорт Мілана 25 січня, після чого вони піднялися на судно кілька днів тому в Савоні. Круїзний лайнер до цього робив зупинки в Марселі, Барселоні і Пальмі-де-Майорці.

    До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

    Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українцівЛітак забере з курорту Санья 200 громадян. 

    Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

    За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

    За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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