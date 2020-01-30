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    Торік у Таїланді відпочила рекордна кількість українців

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    Торік у Таїланді відпочила рекордна кількість українців

    Із квітня 2019 року Таїланд ввів безвізовий режим для українських туристів

    Впродовж 2019 року Королівство Таїланд відвідало понад 100 тисяч українців. Про це повідомив посол України в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрій Бешта на своїй сторінці у Twitter.

    «За інформацією Імміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100 тисяч українців - рекордна кількість з часу незалежності України - на 25 тисяч більше, ніж у 2018 році», - написав Бешта.

    Він також зазначив, що це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 року безвізового режиму для українських туристів.

    До слова, раніше медики розповіли, як взимку правильно готуватись до подорожей «у літо»Медики стверджують, що подумати про захист від малярії варто, якщо ви плануєте подорож до Південної та Центральної Америки (Аргентина, Бразилія, Мексика, Домініканська Республіка тощо). Також ця недуга поширена в більшості країн Африки, на Мадагаскарі, у багатьох країнах Азії та Океанії (Таїланд, Індія, Камбоджа, В’єтнам тощо).

    Також нагадаємо, що Ібіца та Мальорка боротимуться з алкоголізмом туристів. Обмеження діятимуть на пляжі Плая-де-Пальма та курорті Магалуф у Мальорці, а також у місті Сент-Ентоні де Портмані на Ібіці.

    За словами влади Балеарських островів, вони прийняли перший закон у Європі, покликаний обмежити споживання алкоголю в туристичних місцях.

    Зокрема, забороняється реклама барних турів (pub crawls) та проведення так званих «щасливих годин», коли алкоголь продається за акційними цінами. Магазини, що продають алкогольні напої, повинні бути зачинені з 21:30 до 8:00 за місцевим часом, а вендингові автомати, де можна купити алкоголь, взагалі забороняються.

    Крім того, тепер туристи, які стрибають із балконів своїх готелів у басейни (так званий «balconing»), можуть бути притягнені до відповідальності.

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