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    Біля Ямайки стався потужний землетрус: є загроза цунамі

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    Біля Ямайки стався потужний землетрус: є загроза цунамі

    Повідомлень про руйнування чи жертви поки що не надходило

    Потужний землетрус магнітудою 7,7 який зафіксовано неподалік Ямайки, може спричинити загрозу цунамі для цілого Карибського басейну.

    Про це повідомляє CNN.

    «Землетрус стався на відстані 125 км на північний захід від Лусеа, Ямайка», - зазначається в повідомленні.

    Як уточнюється, епіцентр поштовхів залягав на глибині 10 км.

    Повідомлень про руйнування чи жертви поки що не надходило.

    Тим часом Тихоокеанський центр попередження цунамі Національної служби погоди США оголосив про загрозу для країн Карибського басейну.

    Як зазначається, руйнівна хвиля загрожує Ямайці, Белізу, Кубі, Гондурасу, Мексиці та Каймановим островам.

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