Біля Ямайки стався потужний землетрус: є загроза цунамі

Повідомлень про руйнування чи жертви поки що не надходило

Потужний землетрус магнітудою 7,7 який зафіксовано неподалік Ямайки, може спричинити загрозу цунамі для цілого Карибського басейну.

Про це повідомляє CNN.

«Землетрус стався на відстані 125 км на північний захід від Лусеа, Ямайка», - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, епіцентр поштовхів залягав на глибині 10 км.

Повідомлень про руйнування чи жертви поки що не надходило.

Some buildings evacuated in Miami-Dade County. Fire crews inspecting buildings, no damage reported. Here the view from Dadeland, FL. #Earthquake pic.twitter.com/7ENq0sK32o

A massive 7.3 magnitude earthquake has struck the Caribbean. A tsunami warning has been issued for Jamaica, Cuba, and the Cayman Islands. pic.twitter.com/PjcPm2xt07