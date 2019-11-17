МЗС Росії: Москва ніколи не заперечувала, що поверне Києву судна
Раніше Росія відхрещувалася від планів повернути Україні військові кораблі
Москва «не ставила під сумнів можливість повернення Києву трьох суден», захоплених в ході російської атаки в Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії.
«Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, які брали участь в організованій в листопаді 2018 року попереднім київським керівництвом провокації в районі Керченської протоки», — підкреслили в МЗС російську позицію щодо захоплення українців.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що ще в червні начебто поінформували посольство України в Москві про наявні в рамках російського законодавства можливості, які Київ може задіяти для звільнення моряків і кораблів.
Раніше Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.
Сьогодні ЗМІ повідомили, що затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада.
Як відомо, українські кораблі у неділю пройшли під Кримським мостом.