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    МЗС Росії: Москва ніколи не заперечувала, що поверне Києву судна

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    За інформацією ЗМІ,&nbsp;затримані в Керченській протоці кораблі&nbsp;передадуть Україні 18 листопада - МЗС Росії: Москва ніколи не заперечувала, що поверне Києву судна
    За інформацією ЗМІ, затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада
    Фото: Крим.Реалії

    Раніше Росія відхрещувалася від планів повернути Україні військові кораблі

    Москва «не ставила під сумнів можливість повернення Києву трьох суден», захоплених в ході російської атаки в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

    Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії.

    «Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, які брали участь в організованій в листопаді 2018 року попереднім київським керівництвом провокації в районі Керченської протоки», — підкреслили в МЗС російську позицію щодо захоплення українців.

    У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що ще в червні начебто поінформували посольство України в Москві про наявні в рамках російського законодавства можливості, які Київ може задіяти для звільнення моряків і кораблів.

    Раніше Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.

    Сьогодні ЗМІ повідомили, що затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада.

    Як відомо, українські кораблі у неділю пройшли під Кримським мостом.

    МЗС Росія агресія політика корабель Керченська переправа Україна
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