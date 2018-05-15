МЗС відкликало українського консула в Гамбурзі через антисемітський скандал

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За словами Клімкіна, якщо всі факти підтвердяться, «то у МЗС шансів у таких людей немає»

Міністерство закордонних справ України відкликало українського консула в Гамбурзі Василя Марушинця на час перевірки через його нібито антисемітські висловлювання у соціальних мережах.

Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін 14 травня в ефірі телеканалу АТR.

«Ми його (Марушинця. – Ред.) вже відкликали для дисциплінарного провадження. Повинні з'ясувати кожну деталь... Завтра (15 травня. – Ред.) він буде в Києві, будемо розбиратися», - заявив Клімкін.

За його словами, якщо всі факти підтвердяться – «то, звичайно, в МЗС шансів у таких людей немає».

Міністр зазначив, що Марушинець сам пояснить, що саме він хотів сказати своїми публікаціями.

«У нас вільна країна, ніхто не буде перевіряти приватний Фейсбук. Але у всіх повинна бути відповідальність», - підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про розміщення українським консулом у Гамбурзі у соціальних мережах антисемітських гасел після того, як антиукраїнський блогер Анатолій Шарій заявив, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марушинець начебто публікує у Facebook антисемітські гасла. У якості доказів він навів ряд скріншотів з такими висловами, пояснивши, що дописи дипломат робить лише для своїх друзів у соціальній мережі.

Джерело: Інтерфакс-Україна