На адмінмежі з окупованим Кримом «з нуля» зведуть два нових пункти пропуску



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Пункти обіцяють збудують до кінця листопада-початку грудня 2018 року

Ті контрольні пункти в'їзду-виїзду, які зараз є, не відповідають умовам і реаліям, заявили у Мінінфраструктури

Українські міністерства планують до кінця року побудувати нові пункти пропуску «Каланчак» і «Чонгар», що на адмінмежі з анексованим Кримом.

Про це під час Херсонського економічного форуму повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, пише «Крим Реалії».

«Було прийнято рішення про виділення з резервного фонду держбюджету коштів. Зокрема, 105 млн грн дав бюджет з резервного фонду на будівництво двох пунктів в'їзду-виїзду, 2 млн грн дало Мінінфраструктури на проектну документацію», - заявив Лавренюк.

За його словами, Мінінфраструктури вже сплатило послуги Інституту служби і безпеки України, який розробив проекти КПВВ.

Лавренюк наголосив, що пункти збудують до кінця листопада-початку грудня 2018 року.

«Ми будуємо з нуля. Ті контрольні пункти в'їзду-виїзду, які зараз є, не відповідають умовам і реаліям, які потрібні сьогодні під час перетину людьми тимчасового адміністративного кордону, під час несення служби правоохоронцями і спецслужбами там. Немає елементарних людських умов, санітарних зон і так далі. У нас в планах - зробити тимчасові споруди, якісні зони і сервіси для людей», - розповів заступник міністра.

За його словами, також планується відкриття офіційної автостанції з кінцевою точкою в одному з нових пропускних пунктів.

Нагадаємо, 17 вересня завершено реконструкцію контрольного пункту пропуску «Мар'їнка», що на лінії розмежування у Донецькій області.