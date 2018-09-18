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    На Донбасі завершено роботи з облаштування КПВВ «Мар'їнка»

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    Прифронтова Мар'їнка - На Донбасі завершено роботи з облаштування КПВВ «Мар'їнка»
    Прифронтова Мар'їнка

    На КПВВ встановили два зали очікування, обладнали їх системами вентиляції, кондиціонування і обігріву, розмістили інформаційні стенди та монітори

    На Донбасі завершили роботи з облаштування контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду «Мар'їнка».

    Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

    За його словами, на КПВВ встановили два зали очікування (по одному на в'їзд і виїзд), обладнали їх системами вентиляції, кондиціонування й обігріву, розмістили інформаційні стенди та монітори.

    Також зали очікування забезпечили стабільним електропостачанням, побудували свердловину і підвели воду до санітарних модулів, встановили навіси над пішохідними зонами та зонами проходження автомобільного контролю, а також огорожу всередині КПВВ для розмежування руху автотранспорту від пішохідних доріжок.

    Куць наголосив, що облаштування КПВВ здійснили за рахунок обласного бюджету - на це витратили 11,3 млн гривень.

    Крім того, він додав, що обслуговування пропускного пункту буде здійснюватися за рахунок обласних коштів і вже укладено відповідний договір з місцевим комунальним підприємством.

    Нагадаємо, з 15 вересня пункти пропуску «Каланчак» та «Чаплинка» відновили роботу.

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