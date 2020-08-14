На акцію під Офіс президента Єрмаку принесли валізу «Санахант» (фото)



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«Ми воювали не за корупцію ОВЦА та ОПУ на Донбасі!»

Ветерани АТО та українці зі Сходу провели акцію протесту під Офісом Президента України з вимогою провести вибори у 8 ОТГ Луганщини та 10 Донеччини, які знаходяться на підконтрольній українській владі території.

«Коли треба – перемир'я? Коли треба – війна? Вимагаємо виборів на українському Донбасі!», «Ні – виборам на окупованому Донбасі! Так – виборам на українському Донбасі!», «Ми воювали не за корупцію ОВЦА та ОПУ на Донбасі!». Під такими гаслами під Офісом Президента відбулася акція ветеранів АТО та українців Сходу, які вимагали проведення виборів в 10 ОТГ Донеччини та 8 Луганщини.

«Ми воювали не тільки за територію, ми насамперед воювали за людей та за їхнє право на гідне життя. Але про яке гідне життя можна говорити, якщо у нас забрали право голосу? В усіх куточках України люди мають можливість обрати своїх депутатів, тільки нас позбавили її», – зазначив один з організаторів акції В’ячеслав Сєрпокрилов, Громадський рух учасників АТО та громадян з тимчасово окупованої території «Нова нація».

Учасники акції відзначили, що обрання місцевих депутатів – це можливість для людей достукатися до влади.

«Відсутність нового депутатського корпусу розв’яже руки безконтрольній корупції, адже лише в одному місці будуть ухвалювати рішення, на що витрачати бюджетні гроші. Ми вже кілька років спостерігаємо за роботою ОВЦА та бачимо, що соціальний напрям фінансується за залишковим принципом. Депутати – це єдине, що сполучає народ та владу, тільки з їхньою допомогою люди можуть донести інформацію про те, чого вони потребують», – заявила правозахисниця, яка спеціалізується у справах окупованих територій та переміщених осіб, Наталія Целовальніченко.

Протестувальника принесли валізу з надписом «Єрмак. Зе чемодан. Вокзал. Санахант», з якою їх зупинили біля входу на площу перед будівлею ОПУ.

«Ініціатором скасування виборів на українському Донбасі був глава ОПУ Єрмак. Мета: перетворити регіон в територію для відмивання грошей. Ми вимагаємо від Єрмака взяти свою валізу та повернутися у «Санахант», з яким він тривалий час співпрацював. Єрмак! Мий гроші в Санаханті, а не на Донеччині та Луганщині!», – пояснив В’ячеслав Сєрпокрилов.

8 серпня ЦВК, посилаючись на висновок Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, визначила територіальні громади Луганської та Донецької областей, на території яких неможливе проведення місцевих виборів цієї осені. Йдеться про окуповані території Донбасу, а також про підконтрольні Україні території біля лінії розмежування.

«

ЦВК взяла до відома надані висновки та на їхній підставі встановила неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад

Бахмутського

, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 –

Сєвєродонецького

та

Щастинського

районів Луганської області

»

,

–

повідомили

у

ЦВК.