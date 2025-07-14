Головна Новини
search button user button menu button

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня – Міжнародний день міських глашатаїв
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено стригти волосся і нігті

14 липня відзначається Міжнародний день міських глашатаїв та День взяття Бастилії у Франції. Віряни вшановують пам’ять святих отців шести Вселенських соборів та преподобного Стефана Махрищського.

Міжнародний день міських глашатаїв

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

14 липня проводиться Міжнародний день міських глашатаїв. Дата на 2025 рік. Відзначають у другій понеділок липня. Ці липневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Перший Міжнародний день міських глашатаїв (International Town Criers Day) був відзначений у 80-х роках у Ватерлоо, Онтаріо. З того часу цей день святкується щороку в другий понеділок липня. Цей день відзначає важливу традицію, яка відіграла ключову роль у розповсюдженні інформації ще до того, як з'явилися сучасні засоби масової інформації.

День взяття Бастилії

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: wikimedia.org

Це національне свято Франції, яке відзначається щорічно 14 липня на честь штурму Бастилії у 1789 році. Ця подія стала поворотним моментом у Французькій революції та символом боротьби за свободу та рівність. Бастилія була королівською фортецею-в'язницею, яка символізувала абсолютизм та деспотизм монархії. 14 липня 1789 року розлючений натовп парижан штурмував Бастилію, звільнив в'язнів та захопив зброю.

Цей акт непокори став початком Французької революції, яка призвела до повалення монархії та встановлення республіки. День взяття Бастилії є символом національної єдності та гордості французів. Він нагадує про важливість боротьби за свободу, демократію та права людини. Після взяття Бастилії головний ключ від фортеці був переданий маркізу де Лафайєту, який, у свою чергу, подарував його Джорджу Вашингтону. Цей ключ досі зберігається в особняку Вашингтона у Маунт-Вернон, США.

Яке сьогодні релігійне свято

14 липня православна церква вшановує пам'ять святих отців шести Вселенських соборів та преподобного Стефана Махрищського. Свято Вселенських соборів присвячене святим отцям, які брали участь у шести Вселенських соборах, де були встановлені основні догмати християнської віри. Вселенські собори – це зібрання предстоятелів і представників усіх помісних церков, які скликаються для розв'язання важливих питань віри та церковного життя. Рішення, прийняті на цих соборах, мають величезне значення для православ'я і вважаються непогрішними.

Цього дня також вшановується пам'ять преподобного Стефана Махрищського, який жив у XIV столітті. Він був ченцем Києво-Печерської лаври, а потім заснував скит біля містечка Махрищі (Московщина). Преподобний Стефан прославився своєю любов'ю до людей і тварин, а також чудотворними здібностями. Він зцілював від паралічу, епілепсії та німоти, за що його прозвали Чудотворцем. Обидва свята нагадують нам про важливість збереження та дотримання християнської віри, а також про те, що святість і чудотворення можливі для кожного, хто живе згідно з Божими заповідями.

Читайте також: Церковний календар на липень 2025 року

Що не можна робити цього дня

  • Сваритися та заздрити.
  • Шити, прибирати, займатися ремонтом.
  • Брати і давати гроші в борг.
  • Їсти їжу, яку приготували сторонні люди.

Народні прикмети

  • Ясна погода – весь рік буде хорошим.
  • Роса – до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
  • Дощ ллє – ще сорок днів буде негода.
  • Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощі – хороший, три – багатий.

Пам'ятні події

  • 1021 – Митрополит Київський Іоанн I урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день їх пам'яті.
  • 1099 – учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим.
  • 1789 – повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію.
  • 1894 – у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч.
  • 1917 – під час Першої світової війни німецька армія вперше використала як бойову отруйну речовину газ іприт.
  • 1954 – Прінстонський університет в США вперше оголосив про здачу комп'ютерів у приватне користування.
  • 1969 – почалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.
  • 1995 – помер Олесь Гончар, український письменник.
  • 2017 – астрофізики повідомляють, що тихохідні мікро-тварини можуть бути однією з найстійкіших форм життя на Землі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Ангеліна, Дем'ян, Кузьма, Петро.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
35K
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
16K
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря – Діденко
15K
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
11K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua