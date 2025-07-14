14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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14 липня відзначається Міжнародний день міських глашатаїв та День взяття Бастилії у Франції. Віряни вшановують пам’ять святих отців шести Вселенських соборів та преподобного Стефана Махрищського.

Міжнародний день міських глашатаїв

14 липня проводиться Міжнародний день міських глашатаїв. Дата на 2025 рік. Відзначають у другій понеділок липня. Ці липневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Перший Міжнародний день міських глашатаїв (International Town Criers Day) був відзначений у 80-х роках у Ватерлоо, Онтаріо. З того часу цей день святкується щороку в другий понеділок липня. Цей день відзначає важливу традицію, яка відіграла ключову роль у розповсюдженні інформації ще до того, як з'явилися сучасні засоби масової інформації.

День взяття Бастилії

Це національне свято Франції, яке відзначається щорічно 14 липня на честь штурму Бастилії у 1789 році. Ця подія стала поворотним моментом у Французькій революції та символом боротьби за свободу та рівність. Бастилія була королівською фортецею-в'язницею, яка символізувала абсолютизм та деспотизм монархії. 14 липня 1789 року розлючений натовп парижан штурмував Бастилію, звільнив в'язнів та захопив зброю.

Цей акт непокори став початком Французької революції, яка призвела до повалення монархії та встановлення республіки. День взяття Бастилії є символом національної єдності та гордості французів. Він нагадує про важливість боротьби за свободу, демократію та права людини. Після взяття Бастилії головний ключ від фортеці був переданий маркізу де Лафайєту, який, у свою чергу, подарував його Джорджу Вашингтону. Цей ключ досі зберігається в особняку Вашингтона у Маунт-Вернон, США.

Яке сьогодні релігійне свято

14 липня православна церква вшановує пам'ять святих отців шести Вселенських соборів та преподобного Стефана Махрищського. Свято Вселенських соборів присвячене святим отцям, які брали участь у шести Вселенських соборах, де були встановлені основні догмати християнської віри. Вселенські собори – це зібрання предстоятелів і представників усіх помісних церков, які скликаються для розв'язання важливих питань віри та церковного життя. Рішення, прийняті на цих соборах, мають величезне значення для православ'я і вважаються непогрішними.

Цього дня також вшановується пам'ять преподобного Стефана Махрищського, який жив у XIV столітті. Він був ченцем Києво-Печерської лаври, а потім заснував скит біля містечка Махрищі (Московщина). Преподобний Стефан прославився своєю любов'ю до людей і тварин, а також чудотворними здібностями. Він зцілював від паралічу, епілепсії та німоти, за що його прозвали Чудотворцем. Обидва свята нагадують нам про важливість збереження та дотримання християнської віри, а також про те, що святість і чудотворення можливі для кожного, хто живе згідно з Божими заповідями.

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Що не можна робити цього дня

Сваритися та заздрити.

Шити, прибирати, займатися ремонтом.

Брати і давати гроші в борг.

Їсти їжу, яку приготували сторонні люди.

Народні прикмети

Ясна погода – весь рік буде хорошим.

Роса – до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.

Дощ ллє – ще сорок днів буде негода.

Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощі – хороший, три – багатий.

Пам'ятні події

1021 – Митрополит Київський Іоанн I урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день їх пам'яті.

1099 – учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим.

1789 – повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію.

1894 – у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч.

1917 – під час Першої світової війни німецька армія вперше використала як бойову отруйну речовину газ іприт.

1954 – Прінстонський університет в США вперше оголосив про здачу комп'ютерів у приватне користування.

1969 – почалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.

1995 – помер Олесь Гончар, український письменник.

2017 – астрофізики повідомляють, що тихохідні мікро-тварини можуть бути однією з найстійкіших форм життя на Землі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Ангеліна, Дем'ян, Кузьма, Петро.