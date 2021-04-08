На Буковині підприємиця вигнала зі свого магазину поліцейських, які прийшли з перевіркою (відео)

«До своїх матерів йдіть і говоріть їм, що вони не мають права працювати та годувати свої сім’ї», – підприємиця

У Чернівцях приватна підприємиця Анжела Гуріна змусила співробітників поліції покинути магазин, у який вони прийшли із перевіркою. Відповідні відеозаписи жінка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

На відео видно, що двоє осіб у поліцейській формі увійшли до магазину з одягом у Чернівцях. Правоохоронці повідомили авторці відео, що «зафіксували порушення».

Жінка попросила своїх гостей продемонструвати їй посвідчення, які підтверджують, що вони – співробітники поліції. Підприємиця виявила невідповідність на посвідченні одного з правоохоронців: зокрема, на його посвідченні був напис «Поліція», проте не було напису «Посвідчення».

«Ви знаєте, що воно не відповідає стандарту? Ви це чули? Тобто, це не є посвідчення», – сказала Гуріна. Проте поліцейський намагався перевести тему: «Ми не на рахунок цього говоримо».

Пані Анжела поцікавилась у правоохоронців, на підставі чого вони прийшли до неї. «Ви розумієте, що не маєте права заходити на приватну територію?», – поцікавилась жінка. На це співробітник поліції відповів, що підприємиця не має права працювати.

«Ви знаєте Конституцію? Стаття 42 і 43 говорять про те, що я маю право працювати. Ви оскаржуєте це? У мене є право працювати», – відповіла жінка, намагаючись дізнатися, що саме вона порушує.

Водночас жінка поскаржилась на те, що правоохоронці «тихо говорять і очі ховають»: «До своїх матерів краще йдіть і говоріть їм, що вони не мають права працювати та годувати свої сім’ї», – сказала пані Гуріна.

Згодом інший правоохоронець намагався пояснити жінці, що в умовах «червоної» зони заборонена торгівля в непродовольчих магазинах. Проте підприємиця продовжувала стверджувати, що це є порушенням її конституційних прав.

Зрештою, жінка попросила поліціянтів покинути приміщення її магазину. «Я зараз викликаю слідчо-оперативну… Бо ви мені заважаєте працювати. Я вам підніму всі суди, щоби ви знали… І Клічука, й Осачука…", — сказала А. Гуріна, після чого правоохоронці таки покинули її магазин.

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