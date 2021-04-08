В Україні понад 19 тисяч нових хворих на Covid-19, найбільше – у Києві

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 803 998 осіб

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Харківській, Львівській, Хмельницькій та Одеській областях

В Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

«19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5092 особи;

летальних випадків – 464;

одужало – 10 032 особи;

здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 803 998 осіб;

одужало – 1 383 883 особи;

летальних випадків – 35 962;

проведено ПЛР-тестувань – 8 514 631.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.