Рівень госпіталізацій з Covid-19 зашкалює у дев'яти регіонах

У багатьох лікарнях країни вже не вистачає ліжок для хворих на коронавірус

За добу в Україні госпіталізували понад 4 тисячі ковід-хворих

Станом на 11 березня у дев'яти регіонах України перевищено показник госпіталізацій хворих через Covid-19, до списку за добу знову додалася Тернопільська область. Про це свідчать дані МОЗ України.

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:

місті Київ (на 10 березня - 70,3, на 9 березня - 68,8, на 8 березня - 70,2, на 7 березня - 67,7, на 6 березня - 64,8, на 5 березня - 60,2);

Вінницькій області (на 10 березня - 116,4, на 9 березня - 111,5, на 8 березня - 118,3, на 7 березня - 115,0, на 6 березня - 113,4, на 5 березня - 109,9, на 4 березня - 104,0);

Житомирській області (на 10 березня - 86,9, на 9 березня - 82,8, на 8 березня - 88,0, на 7 березня - 87,3, на 6 березня - 86,1, на 5 березня - 82,7, на 4 березня - 81,8);

Закарпатській області (на 10 березня - 86,7, на 9 березня - 86,5, на 8 березня - 95,6, на 7 березня - 96,1, на 6 березня - 97,0, на 5 березня - 94,0, на 4 березня - 92,7);

Івано-Франківській області (на 10 березня - 136,7, на 9 березня - 132,8, на 8 березня - 147,0, на 7 березня - 146,3, на 6 березня - 146,9, на 5 березня - 139,5, на 4 березня - 140,8);

Миколаївській області (на 10 березня - 74,1, на 9 березня - 68,1, на 8 березня - 72,7, н 7 березня - 69,9, на 6 березня - 68,3, на 5 березня - 67,4, на 4 березня - 66,1);

Тернопільській області (на 10 березня - 60,1);

Хмельницькій області (на 10 березня - 66,0, на 9 березня - 63,4, на 8 березня - 68,8, на 7 березня - 67,6, на 6 березня - 67,7, на 5 березня - 64,9, на 4 березня - 62,7);

Чернівецькій області (на 10 березня - 91,6, на 9 березня - 89,1, на 8 березня - 99,8, на 7 березня - 96,6, на 6 березня - 94,8, на 5 березня - 96,9, на 4 березня - 97,9).

За добу рівень госпіталізацій став більшим у всіх дев'яти регіонах, при цьому Тернопільщина знову повернулася у «небезпечну» зону за госпіталізаціями, після падіння цього показника напередодні нижче 60 на 100 тис. населення - 55,1, після двох днів перебування у цій зоні перед цим.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення Covid-19 станом на 11 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

«жовта» - 11 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.

«помаранчева» - 10 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

«червона» - 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Таким чином, за добу з «жовтої» до «помаранчевої» зони знову потрапила Миколаївська область.

Щодо окупованого росіянами Криму та міста Севастополя дані відсутні.

Зазначимо, що рівно рік тому ВООЗ оголосила про початок пандемії Covid-19.

Станом на ранок в Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст, за 10 березня, – 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих – за добу 4,2 тисячі.

У НАН попереджають, що весняна хвиля Covid-19 в Україні може стати «національною катастрофою». Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

Додамо, що в Івано-Франківська у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

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