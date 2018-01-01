На Буковині правоохоронці затримали групу наркоділків

Правоохоронці виявили та вилучили понад 800 таблеток «SUBUTEX», 1 кг амфетаміну

У середу, 21 лютого, під процесуальним супроводом прокуратури Чернівецької області співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі поліції припинили незаконну діяльність злочинної групи, яка займалась збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. У порядку ст. 208



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Правоохоронці виявили та вилучили понад 800 таблеток «SUBUTEX», 1 кг амфетаміну

У середу, 21 лютого, під процесуальним супроводом прокуратури Чернівецької області співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі поліції припинили незаконну діяльність злочинної групи, яка займалась збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

У порядку ст. 208 КПК затримано п’ятьох жителів Чернівецької області, віком від 27 до 56 років.

Під час затримання та проведення санкціонованих обшуків, правоохоронці виявили та вилучили понад 800 таблеток «SUBUTEX», 1 кг амфетаміну, 10 гр канабісу, а також вогнепальну зброю та боєприпаси.

Наразі вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру за ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.