Контррозвідка CБУ блокувала механізм легалізації в Україні громадян РФ та бойовиків «ДНР» (фото, відео)



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Фото: пресцентр СБУ

Слідство встановило, що жінка планувала оформлювати документи за грошову винагороду через свої зв’язки у правоохоронних та контролюючих органах

На Донеччині контррозвідники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність мешканки Донецька, яка намагалася організувати незаконну легалізацію в Україні громадян РФ та бойовиків терористичних угруповань «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що жінка планувала оформлювати документи за грошову винагороду через свої зв’язки у правоохоронних та контролюючих органах. Першим замовником «послуг» став громадянин країни-агресора, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території Донеччини та співпрацював з представниками терористичних угруповань.

За вирішення питання зловмисниця запропонувала працівнику одного із українських правоохоронних органів матеріальну винагороду в розмірі 1 млн російських рублів (379, 53 тис. грн). Перша частина суми була переказана через поштовий сервіс.

19 листопада контррозвідники СБУ у Слов’янську затримали організаторку та «клієнта» під час отримання паспорта громадянина України та передачі зловмисниками решти коштів.

Заходи здійснювались в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних Сил.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Операція проводилась співробітниками Департаменту контррозвідки СБ України спільно з Управлінням Служби в Житомирській області та ГУ в Донецькій та Луганській областях.