СБУ викрила торговців метадоном, які до «бізнесу» залучили дітей



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У двох центральних областях Служба безпеки затримала торгівців метадоном

Аби не видати себе, ділки просили місцевих дітей за солодощі знімати кошти у банкоматах

На території Житомирської та Київської областей Служба безпеки України затримала організатора та активних учасників міжрегіонального організованого угруповання, яке займалося збутом синтетичного наркотика метадону на мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що організував наркобізнес мешканець Васильківського району Київщини. Кур’єрами та дилерами були чотири раніше судимі мешканці столичного регіону й Житомирщини. Метадон, отриманий із південних областей, вони збували гуртовими партіями та у роздріб через так звану систему «закладок».

Гроші від клієнтів отримували на спеціально відкриті банківські рахунки. Лише за останні 2 місяці вони продали «синтетики» на 2 мільйони гривень.

«Аби не видати себе, ділки просили місцевих дітей за солодощі знімати кошти у банкоматах. Наразі учасники групи на чолі з організатором затримані. Постачальники метадону встановлюються. За збут наркотиків зловмисникам загрожує до 10 років із конфіскацією майна», - йдеться у повідомленні.

Учасників групи на чолі з організатором правоохоронці затримали за місцями їх проживання у двох регіонах.

Під час одночасних 11 обшуків приміщень, які використовувались зловмисниками для протиправної діяльності, вилучено синтетичні наркотики та марихуану, велику суму готівки, банківські картки, а також чорнові записи із даними про рух наркотиків, дилерів, «клієнтуру» та боржників.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, зокрема встановлення та притягнення до відповідальності постачальників метадону.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу та оголошення їм підозр.

Заходи із викриття наркоділків відбувалися спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.