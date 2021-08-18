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    На Буковині стрімко зростає кількість шпиталізацій ковід-хворих

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    У лікарнях Буковини зростає кількість госпіталізацій через коронавірус&nbsp; - На Буковині стрімко зростає кількість шпиталізацій ковід-хворих
    У лікарнях Буковини зростає кількість госпіталізацій через коронавірус 
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу на Буковині до лікарень госпіталізували пів сотні осіб

    У Чернівецькій області збільшилася кількість шпиталізацій хворих на коронавірус. Найбільше інфікованих у колишньому Сторожинецькому районі. Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний, повідомляє «Суспільне».

    Станом на 18 серпня у лікарнях області перебувають 182 людей. Із них у 132 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

    Зафіксовано щдин летальний випадок. У померлого Covid-19 підтверджено.

    В області розгорнули сім госпітальних баз, ліжка в них заповнені на 40%. Найбільше хворих у Сторожинецькій лікарні – там заповнено 90% ліжок, розгортатимуть додаткові, сказав Чорний.

    18 серпня шпиталізували 50 людей, упродовж тижня до того – приблизно по 20 щодня.

    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 80658. Також за останню добу 10 буковинців одужали від коронавірусу. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків серед осіб, недужих на коронавірус, – 1808.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня Чернівецька область хвороби коронавірус
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    На Буковині стрімко зростає кількість шпиталізацій ковід-хворих