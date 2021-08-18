Кияни зможуть вакцинуватися на базарах, в наметах і маршрутках

Столична влада розширює кількість локацій, де можна зробити щеплення проти коронавірусу

Київ підвищує доступність мешканців міста до процесу вакцинації

Вакцинація від коронавірусу стає ще доступнішою для мешканців Києва. Зокрема, можна буде зробити щеплення на трьох локаціях у центрі місті та у спеціально обладнаних автобусах та маршрутках, що курсуватимуть містом та стоятимуть на ринках.

З метою виконання планових показників щеплень проти Covid-19 та підвищення доступності мешканців столиці до процесу вакцинації, міська влада пропонує розширити кількість локацій, де чергуватимуть мобільні бригади. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Зокрема, з 21 по 24 серпня з 12:00 до 18:00 щеплення можна буде зробити у таких наметах, що будуть розташовані у таких місцях:

на вул. Хрещатик, біля монумента Незалежності,

на паркувальному майданчику біля НСК «Олімпійський»,

майданчику біля центрального входу у приміщення Київської міської ради.

З 19 по 22 серпня з 10:00 до 16:00 буде організовано курсування рейсового маршруту з мобільною бригадою найвіддаленішими локаціями Деснянського району.

З 19 по 22 серпня з 09:00 до 13:00 будуть встановлені маршрутні таксі, у яких щеплення робитимуть медики мобільних бригад, на основних базарах столиці, а саме «Даринок», «Базар на Лісовій», «Юність», «Троєщина» та «Герої Дніпра».

Як повідомлялося, біля станції метро «Героїв Дніпра» на столичній Оболоні відкриють мобільний центр вакцинації проти коронавірусу у спеціально переобладнаному автобусі.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, охочі зробити щеплення зможуть отримати нагороду – безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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Джерело: Вечірній Київ