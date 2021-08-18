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    Кияни зможуть вакцинуватися на базарах, в наметах і маршрутках

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    Столична влада розширює кількість локацій, де можна зробити щеплення проти коронавірусу - Кияни зможуть вакцинуватися на базарах, в наметах і маршрутках
    Столична влада розширює кількість локацій, де можна зробити щеплення проти коронавірусу
    Фото: КМДА

    Київ підвищує доступність мешканців міста до процесу вакцинації

    Вакцинація від коронавірусу стає ще доступнішою для мешканців Києва. Зокрема, можна буде зробити щеплення на трьох локаціях у центрі місті та у спеціально обладнаних автобусах та маршрутках, що курсуватимуть містом та стоятимуть на ринках.

    З метою виконання планових показників щеплень проти Covid-19 та підвищення доступності мешканців столиці до процесу вакцинації, міська влада пропонує розширити кількість локацій, де чергуватимуть мобільні бригади. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

    Зокрема, з 21 по 24 серпня з 12:00 до 18:00 щеплення можна буде зробити у таких наметах, що будуть розташовані у таких місцях:

    • на вул. Хрещатик, біля монумента Незалежності,
    • на паркувальному майданчику біля НСК «Олімпійський»,
    • майданчику біля центрального входу у приміщення Київської міської ради.

    З 19 по 22 серпня з 10:00 до 16:00 буде організовано курсування рейсового маршруту з мобільною бригадою найвіддаленішими локаціями Деснянського району.

    З 19 по 22 серпня з 09:00 до 13:00 будуть встановлені маршрутні таксі, у яких щеплення робитимуть медики мобільних бригад, на основних базарах столиці, а саме «Даринок», «Базар на Лісовій», «Юність», «Троєщина» та «Герої Дніпра».

    Як повідомлялося, біля станції метро «Героїв Дніпра» на столичній Оболоні відкриють мобільний центр вакцинації проти коронавірусу у спеціально переобладнаному автобусі.

    Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, охочі зробити щеплення зможуть отримати нагороду – безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

    Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

    Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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    Джерело: Вечірній Київ

    Теги: Київ щеплення вакцинація коронавірус
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    Кияни зможуть вакцинуватися на базарах, в наметах і маршрутках