Україна додала у список вакцин для ковід-сертифіката ще один препарат

Вакцину Johnson & Johnson зареєстрували в Україні ще на початку липня

Сертифікат після вакцини Janssen буде доступний через два тижня від дня щеплення

Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson). Про це йшлося сьогодні під час засідання уряду.

Згідно з прийнятим рішенням, до переліку вакцин, після яких Україна видає ковід-сертифікат, до препаратів Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield додалася вакцина Janssen (Johnson & Johnson).

При цьому сертифікат після вакцини Janssen буде доступний через два тижня від дня щеплення.

Нагадаємо, вакцину Johnson & Johnson зареєстрували в Україні ще на початку липня. Її особливість в тому, що для повного курсу вакцинації потрібна лише одна доза.

Як з'ясували нещодавно америкаанські вчені, для тих, хто перехворів на коронавірус, достатньо однієї дози вакцини.

До слова, Канада віддасть іншим країнам 10 млн доз вакцини Johnson&Johnson.

Зазначимо, що сертифікати вакцинації з’явилися у додатку «Дія» на смартфонах з Android. До слова, сертифікати вакцинації проти Covid-19 не будуть автоматично відображатися в цифровому застосунку «Дія», оскільки вважаються медичними документами. Але громадяни зможуть замовити такий сертифікат у відповідному розділі в додатку.

Крім того, сімейні лікарі почнуть обдзвонювати українців. МОЗ хоче, щоб сімейні лікарі телефоном розповідали українцям про вакцинацію, пункти щеплення та їхню роботу.

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