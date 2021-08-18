Вакцини ефективні. Однак не настільки, щоб зупинити нові варіанти коронавірусу

«Дельта», «Епсілон», «Зета» і наступні – ще гірші?

Останні дані показують, що сама лише вакцинація працює недостатньо добре для того, щоб залишити пандемію у минулому. Вже зрозуміло, що колективного імунітету після появи нових варіантів вірусу за допомогою однієї лише вакцинації досягти не вдасться. Коронавірус залишатиметься серйозною загрозою ще довго, можливо, роками. Що робити у цих умовах?

Вакцини – ефективні

Дані з 24 штатів та округу Колумбія (США) показали, що станом на початок липня лише один відсоток виявлених випадків був «проривним» (це випадки, коли повністю вакцинована людина захворює із симптомами та може поширювати коронавірус). Рівень смертності й госпіталізації серед щеплених був фактично нульовим. Ентоні Фаучі заявив, що 99,2 % усіх померлих у червні були невакцинованими.

Ці показники є загалом правильними: вакцини дають чудові результати, особливо для захисту людей від серйозного перебігу захворювання. Навіть поточна загрозлива хвиля «Дельти» зумовлена насамперед випадками серед нещеплених, а найкращим інструментом у боротьбі з пандемією є і буде швидка масова вакцинація.

Однак на сьогодні вже стало зрозуміло, що колективного імунітету досягнути однією лише вакцинацією не вдасться. Це було можливо до появи варіанту «Дельта», який першою спустошив медичну систему Індії.

«Дельта», «Епсілон», «Зета» і наступні – ще гірші?

Дані для варіанту «Дельта» показують, що вірус можуть поширювати й повністю вакциновані люди (так звані проривні випадки). Звичайно, серед невакцинованих і поширення швидше, і наслідки значно гірші. Але навіть серед вакцинованих варіант «Дельта» знижує захист від захворювання із симптомами на десятки відсотків: за останньою наявною інформацією, ефективність вакцини Pfizer падає до 60% або навіть до 42%. Для «Модерни» ситуація, схоже, краща – падіння лише до 72% (проти ~90% ефективності цих вакцин для перших варіантів вірусу).

На жаль, дані США не дають змоги оцінити, яким є відсоток «проривних» випадків і як вони сприяють поширенні епідемії (через відносно довгу вакцинацію і різний темп для різних штатів дуже важко розділити дані для різних штамів). Проте можна оцінити відсоток смертності для повністю щеплених. За даними липня, 95% усіх смертей були серед невакцинованих. Це все ще гарний результат для вакцини, однак значно гірший, ніж був до «Дельти».

На щастя, є значно повніші дані з країни, яка однією з перших здійснила повну вакцинацію.

Досвід Ізраїлю

Ізраїль провів одну з найкращих програм з вакцинації: 78% всього населення, старшого за 12 років, повністю щеплені, переважна більшість – вакциною Pfizer. Однак зараз країна реєструє один із найвищих у світі показників зараження – майже 650 нових випадків на мільйон людей щодня. Більш ніж половина – у людей, повністю вакцинованих, що підкреслює надзвичайно високий рівень інфекційності варіанту «Дельти» та показує, що ефективність вакцини з плином часу зменшується.

Захист від зараження COVID-19 протягом червня та липня знизився пропорційно часу після останньої вакцини: люди, вакциновані у січні, мали у 2.26 рази більший ризик інфікування, ніж вакциновані у квітні.

Щоб зупинити цей сплеск, Ізраїль звернувся до бустер-ін’єкцій (додаткове, третє введення вакцини), починаючи з 30 липня з людьми 60+ років, а минулої п’ятниці – з 50 і старше. Станом на понеділок майже 1 мільйон ізраїльтян отримав третю дозу.

Однак навряд чи бустери зможуть самостійно приборкати сплеск «Дельти». Також важливо зробити щеплення тим, хто досі не отримав першу чи другу дозу, і повернутися до масок та соціального дистанціювання (Ізраїль відмовився від цих заходів після масової вакцинації).

Отже, головні висновки з інформації, яка відома на сьогодні.

Варіант «Дельта», який швидко витісняє попередні варіанти, тепер є базовим рівнем. Нові варіанти, найпевніше, будуть ще гіршими.

Вакцини працюють, хоч і не так добре, навіть із варіантом «Дельта». Ймовірність смерті або важкого захворювання все ще у багато разів менше для вакцинованих, ніж для тих, хто не робив щеплення. Для того, щоб стримувати пандемію, з появою нових варіантів потрібна буде вакцинація третьою, і можливо, наступними дозами приблизно раз на пів року. До того ж варіант «Дельта» суттєво небезпечніший і для дітей, тому незабаром більшість країн почне вакцинувати тинейджерів.

Самі лише вакцини працюють недостатньо добре для того, щоб залишити пандемію у минулому. Колективного імунітету після появи нових варіантів вірусу за допомогою однієї лише вакцинації досягти не вдасться. Коронавірус залишатиметься серйозною загрозою роками. Епідеміологи зараз припускають, що побороти вірус можна буде лише після того, коли його різні варіанти потраплять до більшості людей в організм декілька разів. Водночас протягом усього цього часу доведеться посилювати імунітет вакцинами. Таким чином імунна система сформує багаторівневий комбінований захист (вакцини, плюс досвід боротьби з природним вірусом), і після цього він перейде в розряд умовного грипу, який хоч і залишиться з нами назавжди, однак не буде вже настільки новим і небезпечним, як зараз.

Для того, щоб зменшити важкі наслідки хвороби, слід вакцинуватися. Водночас у найближчому майбутньому доведеться зберігати заходи перестороги та маски, щоб захистити медичну систему від перенавантаження. Наводимо тут найсвіжіші рекомендації з врахуванням ситуації з варіантом «Дельта».

Носіть маски всередині приміщень у публічних місцях. Носіть також на вулиці, якщо не можете стояти на відстані щонайменше 2 м від інших людей.

Обмежте зібрання. Якщо це вкрай потрібно, робіть це на відкритому повітрі.

Завжди перебувайте на відстані 2 м (або більше) від інших людей.

Вакцинуйтеся. Це найкращий спосіб захистити себе від важкого перебігу захворювання.

Обмежте спілкування з іншими. Подбайте про дистанцію між вашими невакцинованими дітьми та іншими людьми.

Обмежте активності, що можуть призвести до ушкоджень і госпіталізації.

Якщо ви невакцинований дорослий, залишайтеся вдома та обмежте спілкування.

Джерело: texty.org.ua