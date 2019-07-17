На Буковині за кандидата від «Слуги народу» агітував голова райради



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Під час заходу присутнім роздавалася агітаційна продукція Валерія Божика

14 липня в селі Коболчин Сокирянського району відбулась зустріч громади села з кандидатом в одномандатному виборчому окрузі № 204 від «Слуги народу» Валерієм Божиком та головою Сокирянської районної ради Василем Козаком.

Про це повідомляє громадянська мережа Опора.

Не зважаючи на вихідний день, Василь Козак брав участь в зустрічі як голова райради, про це зазначалося в афіші заходу

Опорі надали відеозаписи, зроблені під час заходу, на яких зафіксована агітація Василя Козака за Валентина Божика, а також антиагітація проти його конкурента – самовисуванця та чинного народного депутата-мажоритарника Максима Бурбака.

Зокрема, Василь Козак нагадав, що зняв свою кандидатуру на користь представника «Слуги народу» та зазначив, що його спільна ціль з командою «Зе» – щоб Максим Бурбак не пройшов по парламенту.

«Коли зараз я пішов на вибори, значить, ми з командою «Зе», ну ми всі понімаєм, що ця команда все одно переможе, тому що Україна підтримує президента, і всі тверезомислячі це понімають, ми домовилися, що у нас спільна ціль – ціль, щоб Максим Юрійович (Бурбак – ред.) не пройшов. Шостого числа вже пройшла половина виборчої кампанії, ми замовили екзіт-пол, кажу вам чесно… Получилось 24 у Валерія Божика, 22 – у мене, і 16% – Максима Юрійовича (Бурбака – ред.). Я, знаючи ситуацію, і знаючи цього чоловіка (Максима Бурбака – ред.), знаю чотко, що 10% він постарається докупити, що зараз і робиться, ви знаєте без мене… Його (Максима Бурбака – ред.) дуже устраювало, щоб ми з ним (Валерієм Божиком – ред.) боролися на одному електоральному полі, а він (Максим Бурбак – ред.) собі докупить то, шо йому треба. Так як я старший, і в нас була домовленість, в мене було менше відсотків – на два відсотки менше, я зняв свою кандидатуру і зняв, не скриваю, в пользу кандидата від «Зе команди» Валерія Божика… В мене до нього претензій нема. Я його перед тим, як ми з ним домовлялись, повіз по району, показав наші проблеми, що в нас де добре, що в нас не хватає, що нам треба зробити… Тому, користуючись нагодою, вибачаюсь, що вас покликали, я хотів би вас попросити – якщо ви хочете, щоб в нас щось помінялось, і у вас в тому числі…», – каже на відео Василь Козак.

Під час заходу присутнім роздавалася агітаційна продукція Валерія Божика, що також помітно на відео-записі.

Згідно з пунктом 3 частиною 5 статті 3 Закону України «Про вибори народних депутатів», рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій – суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у депутати, партій-суб’єктів виборчого процесу.