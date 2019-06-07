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    Думки вголос

    Депутатська каденція добігає кінця. Що робити далі депутату?

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Депутатська каденція добігає кінця. Що робити далі депутату?

    Більшість депутатів у підвішеному стані. Вони активні, молоді, не на пенсію ж іти?

    У того, хто зі «Слугою народу», проблем немає. Але підозрюю, що таких не дуже багато.

    Раніше було все ясно – є гроші, є зв’язки, обираєш прохідну партію, купляєш місце в прохідній частині.

    Зараз прохідних партій мало, а прохідних місць в них дуже мало. Настільки мало, що нічого продавати. Та й проблема зараз не в грошах.

    Раніше, хто був мажоритарник з округу, той на округ і вертався. Вірогідність бути обраним вдруге була велика, а для багатьох – стовідсоткова. Але зараз на будь-який округ може бути висунутий неофіт від «Слуги народу» і перемогти будь-якого аксакала.

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    Отже, більшість депутатів у підвішеному стані. Вони активні, молоді, не на пенсію ж іти? Що робити?

    1. Намагатися пробратися до «Слуги народу». Думаю, шанс є у небагатьох.

    2. Записатися, куди беруть, чи поборотися на окрузі. Це так, продовжити політичну активність на два місяці. Щоб не здаватися.

    3. Розслабитися, повернутися до старої роботи (у кого вона збереглася), бізнесу.

    4. Можна просто розслабитися, якщо гроші та майно дозволяють жити як рантьє. Чекати, доки зміниться політична ситуація. А вона неодмінно зміниться, невідомо, в який бік.

    5. Перейти до громадської активності. Обрати тему, зняти офіс на Печерську, найняти секретарку і шукати можливості для оплачуваного лобізму, користуючись депутатськими зв’язками. Виступати як експерт, їздити з коментарями по телеканалах.

    6. Лишитися в активній політиці, взявши на приціл місцеві вибори наступного року. Особливо актуально це для Києва та кількох крупних міст.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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