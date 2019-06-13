«Слуга народу» оприлюднила повний виборчий список: 201 прізвище



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Голова партії і перший номер в списку Дмитро Разумков Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На минулих вихідних президентська партія озвучила першу сотню своїх кандидатів, які йдуть за списком. Сьогодні ж опублікували другу сотню

В четвер прес-служба «Слуги народу» оприлюднила повний партійний список кандидатів в народні депутати. Всього у ньому 201 прізвище.

Нагадаємо 9 червня на з’їзді партії було оприлюднено лише перші 100 прізвищ. Деяких з першої сотні виключили у зв’язку з інформацією у ЗМІ, або ж вони покинули партію самі. Серед них Юрій Гусєв, Вадим Гутцайт, Ірина Панченко.

Остаточний список кандидатів у депутати від партії «Слуга Народу» в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах: