На Черкащині бельгійський фермер зруйнував скіфські кургани

Перевірка встановила, що вимоги памʼяткоохоронного договору орендар не виконує

Черкаські депутати звинувачують фірму «Гранекс-Черкаси», яка належить бельгійському фермеру Тому ван Гоі, у руйнуванні десяти скіфських курганів. Про це повідомляє «Діловий регіон», передає Kurkul.com. Ще у 2013 році ТОВ «Гранекс-Черкаси» уклало договір з державним органом охорони культурної спадщини на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перевірка встановила, що вимоги памʼяткоохоронного договору орендар не виконує

Черкаські депутати звинувачують фірму «Гранекс-Черкаси», яка належить бельгійському фермеру Тому ван Гоі, у руйнуванні десяти скіфських курганів.

Про це повідомляє «Діловий регіон», передає Kurkul.com.

Ще у 2013 році ТОВ «Гранекс-Черкаси» уклало договір з державним органом охорони культурної спадщини на використання земель загальною площею 18 га, розташованих в адміністративних межах Деньгівської сільської ради. У межах зазначеної земельної ділянки були 12 курганів, територію яких заборонено використовувати для сільськогосподарських потреб. Компанія-орендар зобов’язалася виключити їх з орних земель та залужити.

Проте перевірка державного органу охорони культурної спадщини встановила, що вимоги памʼяткоохоронного договору орендар не виконує. Кургани піддаються сільськогосподарському обробітку. Внаслідок зазначених дій розорані насипи 10 курганів. Державі завдано збитків на понад 30 млн грн.

Як повідомила депутат Черкаської обласної ради Валентина Коваленко, головне управління Нацполіції вже здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного незаконного знищення об’єктів культурної спадщини службовими особами ТОВ «Гранекс-Черкаси».

Джерело: АgroРolit