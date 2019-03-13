На Черкащині СБУ блокувала розповсюдження провокативних матеріалів проти Помісної церкви



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Фото: ssu.gov.ua

Мешканець Черкас, уродженець РФ, член Спілки письменників Росії, виготовляв на замовлення російських кураторів матеріали, в яких засуджував і негативно оцінював створення Помісної церкви

Співробітники Служби безпеки України блокували у Черкасах розповсюдження провокативних матеріалів, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Черкас, уродженець РФ, член Спілки письменників Росії, виготовляв на замовлення російських кураторів матеріали, в яких засуджував і негативно оцінював створення Помісної церкви України та отримання рішення про надання Томосу. Ці матеріали він розповсюджував на російських Інтернет-ресурсах.

Фото: ssu.gov.ua

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із провокативними матеріалами, флеш-накопичувачі та ноутбук.

Вилучені матеріали направлені на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину.

Заходи з викриття та блокування незаконної діяльності проводились спільно з національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Як повідомлялось, станом на 12 березня до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

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