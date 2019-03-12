В окупованому Криму діє дев'ять релігійних громад Православної церкви України



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У храмах Помісної церкви в Криму правлять дев'ять священиків і постійно є намагання окупаційної влади обмежити діяльність української церкви в Криму

Попри утиски російської окупаційної влади на Кримському півострові діє дев'ять релігійних громад Православної церкви України і в храмах цих громад правлять дев'ять священиків. Про це розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря).

«Зараз діючих є дев'ять релігійних громад, у храмах ПЦУ в Криму правлять дев'ять священиків і постійно є намагання окупаційної влади обмежити діяльність української церкви в Криму. Окупанти, зокрема, хочуть відібрати приміщення, в якому знаходиться головний і єдиний православний український храм в Сімферополі, храм Володимира і Ольги», - розповів він.

Як повідомлялось напередодні, окупаційна влада Криму почала видавати приписи щодо храму ПЦУ в Євпаторії про незаконне його будівництво і тим самим вимагає його знести.

Нагадаємо, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив, що влада анексованого Криму хоче закрити головний храм Православної церкви України, який діє на території півострова. Водночас так звана «влада Криму» у відповідь заявила, що готова надати в постійне безоплатне користування приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги, якщо церква зареєструється на території Росії.

Архієпископ Климент 3 березня збирався виїхати з Сімферополя на автобусі в Ростов-на-Дону, щоб побачитися там з українським політв'язнем Павлом Грибом, а також надати йому духовну підтримку, сповідувати і причастити. Але його затримали російські силовики, привезли до відділу поліції району «Центральний», де протягом майже 5 годин утримували.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Згодом архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

Міністерство закордонних справ України заявило про вимогу від Росії припинити переслідувати релігійних діячів на окупованому нею півострові.

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Джерело: УНН