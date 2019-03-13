В МЗС пояснили, чому стався скандал із австрійським журналістом



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Австрійському журналісту Крістіану Вершютцу заборонили в’їзд в Україну терміном на один рік

«Це рішення не має жодного відношення ані до питання цензури, ані до питання наступу на свободу слова», - прокоментували в МЗС причини заборони в'їзду до України Крістіана Вершютца

Україна закликала австрійську сторону «знизити градус риторики» у зв’язку із ситуацією навколо заборони в’їзду в країну журналіста австрійської телекомпанії ORF Крістіана Вершютца.

Про це на брифінгу у Києві повідомила речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

«Окремо хочу зупинитись на питанні заборони на в'їзд до України керівника австрійської телекомпанії ORF Крістіана Вершютца. Ситуацію навколо Вершютца ми не вважаємо серйозним викликом для наших двосторонніх відносин з Австрією», - сказала вона.

Речниця МЗС нагадала, що австрійський журналіст порушив українське законодавство, в’їхавши на окуповану територію країни у незаконний спосіб, другою підставою для рішення СБУ про заборону в’їзду журналісту стала наявність інформації щодо нібито підготовки провокацій проти нього.

«Це рішення не має жодного відношення ані до питання цензури, ані до питання наступу на свободу слова. Це виключено наслідок зневажливого ставлення до вимог законодавства України. У цьому зв’язку ми закликаємо австрійську сторону знизити градус риторики і сподіваємось на подальший плідний діалог у насиченому порядку денному наших відносин», - підкреслила Зеленко.

Нагадаємо, раніше СБУ підтвердила інформацію про заборону австрійському журналісту Крістіану Вершютцу в’їзду в Україну терміном на один рік.

В МЗС Австрії викликали посла України у Відні Олександра Щербу через скандал із журналістом.

Джерело: УНН