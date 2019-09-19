На Черкащині внаслідок зіткнення маршрутки з BMW постраждали 10 людей



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Маршрутний автобус «Богдан» здійснював рух за маршрутом Яснозір'я - Черкаси Фото: Сектор комунікації поліції Черкаської області

Серед постраждалих в аварії – двоє дітей

На автодорозі «Канів-Чигирин-Кременчук» внаслідок зіткнення автомобіля BMW та маршрутки були травмовані 10 осіб, з яких вісім дорослих та дві дитини.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

Аварія сталася 18 вересня, близько 18-ї години.

Причини ДТП встановлюються.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Як уточнили в пресслужбі ГУ ДСНС України у Черкаській області, аварія сталася між селами Мошни та Будище.

Відомо, що маршрутний автобус «Богдан» здійснював рух за маршрутом Яснозір'я - Черкаси.

Серед постраждалих – троє людей з автомобіля BMW.

Нагадаємо, 15 вересня поблизу селища Макарів на Київщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири людини.