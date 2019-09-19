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    На Черкащині внаслідок зіткнення маршрутки з BMW постраждали 10 людей

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    <p>Маршрутний автобус &laquo;Богдан&raquo; здійснював рух за маршрутом&nbsp; Яснозір'я - Черкаси</p> - На Черкащині внаслідок зіткнення маршрутки з BMW постраждали 10 людей

    Маршрутний автобус «Богдан» здійснював рух за маршрутом  Яснозір'я - Черкаси

    Фото: Сектор комунікації поліції Черкаської області

    Серед постраждалих в аварії – двоє дітей

    На автодорозі «Канів-Чигирин-Кременчук» внаслідок зіткнення автомобіля BMW та маршрутки були травмовані 10 осіб, з яких вісім дорослих та дві дитини.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

    Аварія сталася 18 вересня, близько 18-ї години.

    Причини ДТП встановлюються.

    За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Триває досудове розслідування.

    Як уточнили в пресслужбі ГУ ДСНС України у Черкаській області, аварія сталася між селами Мошни та Будище.

    Відомо, що маршрутний автобус «Богдан» здійснював рух за маршрутом  Яснозір'я - Черкаси.

    Серед постраждалих – троє людей з автомобіля BMW.

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    На Черкащині внаслідок зіткнення маршрутки з BMW постраждали 10 людей
    На Черкащині внаслідок зіткнення маршрутки з BMW постраждали 10 людей
    На Черкащині внаслідок зіткнення маршрутки з BMW постраждали 10 людей
    Фото: Сектор комунікації поліції Черкаської області

    Нагадаємо, 15 вересня поблизу селища Макарів на Київщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири людини.

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