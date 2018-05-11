На Черкащині загорівся гральний заклад, загинув відвідувач

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Фото: Управління ДСНС України у Черкаській області

Пожежа сталася на першому поверсі будівлі близько четвертої години ранку

У місті Золотоноша під час пожежі у будівлі грального закладу «Гранд Лото» загинув чоловік, ще двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Черкаській області.

Пожежа сталася на першому поверсі будівлі близько четвертої години ранку у п’ятницю, 11 травня.

«Працівники закладу побачили густий дим, що виходив з вікон та вхідних дверей будівлі. Ще до прибуття на місце події перших пожежних розрахунків вогонь швидко поширився на 2-й поверх будівлі, де знаходиться Золотоніська дитяча музична школа», - повідомили у ДСНС.

Під час проведення розвідки на місці пожежі рятувальники виявили у задимленому приміщенні тіло загиблого відвідувача. Ще один відвідувач та охоронець закладу були терміново госпіталізовані до лікарні. Загалом на момент пожежі в закладі перебувало четверо людей.

О 5:45 пожежу вдалося локалізувати, а о 6:14 ліквідувати. У результаті пожежі вогнем знищено обладнання та облаштування грального клубу на площі 70 кв м. Також вогнем пошкоджено підлогу в двох приміщеннях музичної школи, підлогу сцени концертної зали.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Дніпрі під час пожежі в самозбудованій дерев'яній споруді загинули троє людей.