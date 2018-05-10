На пожежі у Дніпрі загинули троє невідомих

Ще одна людина під час пожежі отримала опіки та перебуває наразі у лікарні

Троє невідомих людей загинули, ще одна постраждала під час пожежі в самозбудованій дерев'яній споруді у Дніпрі у ніч на четвер, є підозра вчинення злочину. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України. Пожежа в одноповерховій занедбаній дерев'яній споруді на вулиці Широка, 43, виникла 9 травня о 22:28. Її ліквідували о 23:50. «На



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Ще одна людина під час пожежі отримала опіки та перебуває наразі у лікарні

Троє невідомих людей загинули, ще одна постраждала під час пожежі в самозбудованій дерев'яній споруді у Дніпрі у ніч на четвер, є підозра вчинення злочину. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Пожежа в одноповерховій занедбаній дерев'яній споруді на вулиці Широка, 43, виникла 9 травня о 22:28. Її ліквідували о 23:50.

«На місці пожежі виявлено тіла трьох загиблих невідомих осіб та одну постраждалу особу (є підозра вчинення кримінального злочину, рішення щодо класифікації даної події як надзвичайної ситуації буде прийнято після висновку судово-медичної експертизи)», - повідомили у відомстві.

Постраждалу людину госпіталізували в лікарню.

«Орієнтовно, в споруді знаходились безхатченки, вогнем знищено деревяні піддони та особисті речі (матраци, одяг) на площі 15 кв. м», - додали в обласному управлінні ДСНС.

Пожежу гасили дев'ять рятувальників з двома пожежними машинами.

На місці пожежі працювала оперативна група обласного управління ДСНС.