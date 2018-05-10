  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    На пожежі у Дніпрі загинули троє невідомих

    Ще одна людина під час пожежі отримала опіки та перебуває наразі у лікарні
    Троє невідомих людей загинули, ще одна постраждала під час пожежі в самозбудованій дерев'яній споруді у Дніпрі у ніч на четвер, є підозра вчинення злочину. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України. Пожежа в одноповерховій занедбаній дерев'яній споруді на вулиці Широка, 43, виникла 9 травня о 22:28. Її ліквідували о 23:50. «На
    • Сьогодні, 08:35
    • Розсилка

    Ще одна людина під час пожежі отримала опіки та перебуває наразі у лікарні

    Троє невідомих людей загинули, ще одна постраждала під час пожежі в самозбудованій дерев'яній споруді у Дніпрі у ніч на четвер, є підозра вчинення злочину. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

    Пожежа в одноповерховій занедбаній дерев'яній споруді на вулиці Широка, 43, виникла 9 травня о 22:28. Її ліквідували о 23:50.

    «На місці пожежі виявлено тіла трьох загиблих невідомих осіб та одну постраждалу особу (є підозра вчинення кримінального злочину, рішення щодо класифікації даної події як надзвичайної ситуації буде прийнято після висновку судово-медичної експертизи)», - повідомили у відомстві.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На пожежі у Дніпрі загинули троє невідомих
    На пожежі у Дніпрі загинули троє невідомих

    Постраждалу людину госпіталізували в лікарню.

    «Орієнтовно, в споруді знаходились безхатченки, вогнем знищено деревяні піддони та особисті речі (матраци, одяг) на площі 15 кв. м», - додали в обласному управлінні ДСНС.

    Пожежу гасили дев'ять рятувальників з двома пожежними машинами. 

    На місці пожежі працювала оперативна група обласного управління ДСНС.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Дніпро безхатченки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ