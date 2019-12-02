Силовики затримали «мінерів» майже двадцяти навчальних закладів



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«Мінерам» загрожує до восьми років ув'язнення

Співробітники кіберполіції викрили двох чоловіків, які повідомляли про «замінування» десятків навчальних закладів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомляється, зловмисники повідомляли про «замінування» освітніх установ на території Хмельницької області та в місті Дніпро.

«Протягом декількох днів зловмисники повідомили про замінування майже двох десятків навчальних закладів у Хмельницькій області та в Дніпрі. Таким чином вони хотіли створити штучний ажіотаж навколо «мінувань», про які стало відомо із засобів масової інформації», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків будинків фігурантів, силовики вилучили техніку, яка підтверджує протиправні дії. Вона направлена на експертизу.

Відкрито кримінальну справу. Згідно з санкцією статті двом чоловікам тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.