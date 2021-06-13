На Чернігівщині чоловік отримав вирок за заклики у соцмережі стратити «слуг народу»

Суд конфіскував у дохід держави телефон Samsung, з якого чоловік заходив у соцмережу

Обвинувачений розміщав дописи у Facebook з особистої неприязні до президента України

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав винним уродженця Прилук у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і призначив два роки обмеження волі, які замінено на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 7 червня.

Як з'ясувало слідство, обвинувачений, починаючи з лютого 2021 року, розміщував у Facebook дописи, направлені проти президента Володимира Зеленського і його команди.

У вироку наводиться два таких дописи: «Режим доживає своїх днів! Ця злочинно- олігархічна влада має бути знищена фізично, а всі згадки про неї забуті! Українці, тільки Майдан і повалення режиму врятують країну від остаточного краху і подальшого розколу! Знищимо зелену пухлину на тілі української державності!».

«ПреЗЕдент Володимир Зеленський разом із своєю зеленою командою Слуг перетворюють Україну у справжню руїну! Ці негідники та пройдисвіти грабують людей уже відкрито і від захмарних грошей втратили останню краплю гідності! Підняття тарифів заганяє всіх українців та майбутні наші покоління у кабалу можновладців без права на європейське майбутнє! Пора народу піднятись і покінчити з цією мерзотою! Всіх цих Слуг треба публічно стратити на Майдані як і їх рідню щоб діти цих злодіїв не змогли в майбутньому взяти реванш! А тих хто тікатиме просто мочити як худобу».

У вироку сказано, що ці дописи обвинувачений публікував через особисту неприязнь до президента України та державної влади.

За даними експертизи Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 24 березня, в текстах цих публікацій містяться розгорнуті заклики-звернення повстати та насильницьким шляхом повалити діючу українську владу, знищивши її фізично.

У суді обвинувачений визнав себе винним та щиро розкаявся. Просив суд суворо не карати, запевняючи про недопущення подібного в майбутньому.

Окрім умовного терміну покарання, суд зобов`язав обвинуваченого не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Також суд конфіскував у дохід держави телефон Samsung, з якого чоловік заходив у соцмережу і розміщував дописи із закликами про повалення конституційного ладу.

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