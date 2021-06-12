  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    «Було 20 років щасливого життя». Вакарчук оголосив про розлучення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакарчук запевнив, що вони із колишньою дружиною залишаться близькими людьми - «Було 20 років щасливого життя». Вакарчук оголосив про розлучення
    Вакарчук запевнив, що вони із колишньою дружиною залишаться близькими людьми
    Фото: з відкритих джерел

    Про причини розлучення музикант не повідомив

    Відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук повідомив, що розлучився зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою. Пара розбіглася після більш ніж 20 років «щасливого і насиченого радістю життя». Про це Вакарчук написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей. Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись», – ідеться у дописі.

    Водночас Вакарчук зазначив, що причини розлучення – їхня із Лялею особиста справа.

    «Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується. Я сподіваюсь, що воно подарує кожному з нас достатньо щасливих моментів. Цим вичерпним постом я повідомив все, що вважав вартим уваги. З поваги до мого та Ляліного особистого простору, просив би утриматись всіх від додаткових запитань та дискусій з цього приводу. Сподіваюсь на ваше розуміння і такт. Все буде добре», – написав Вакарчук.

    Вакарчук показав у соцмережах світлини своєї дружини і дочки. Фото: Святослав Вакарчук/Instagram
    Вакарчук показав у соцмережах світлини своєї дружини і дочки. Фото: Святослав Вакарчук/Instagram

    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

    «Я - людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», - зазначив Вакарчук.

    Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

    До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

    Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

    Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».

    Більше читайте: Ярослав Юрчишин: Вакарчук не відмовиться від безкоштовних концертів
    Теги: дороги Святослав Вакарчук Океан Ельзи Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Було 20 років щасливого життя». Вакарчук оголосив про розлучення