«Було 20 років щасливого життя». Вакарчук оголосив про розлучення

Про причини розлучення музикант не повідомив

Відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук повідомив, що розлучився зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою. Пара розбіглася після більш ніж 20 років «щасливого і насиченого радістю життя». Про це Вакарчук написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей. Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись», – ідеться у дописі.

Водночас Вакарчук зазначив, що причини розлучення – їхня із Лялею особиста справа.

«Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується. Я сподіваюсь, що воно подарує кожному з нас достатньо щасливих моментів. Цим вичерпним постом я повідомив все, що вважав вартим уваги. З поваги до мого та Ляліного особистого простору, просив би утриматись всіх від додаткових запитань та дискусій з цього приводу. Сподіваюсь на ваше розуміння і такт. Все буде добре», – написав Вакарчук.

Вакарчук показав у соцмережах світлини своєї дружини і дочки. Фото: Святослав Вакарчук/Instagram

Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

«Я - людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», - зазначив Вакарчук.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».