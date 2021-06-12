Суд дозволив МОЗ не розголошувати угоди про закупівлю вакцини від Covid-19

На думку Феміди, інформація, що захищається міністерством, важливіша, ніж право на інформацію

Проти оприлюднення деталей угоди також виступила міжнародна компанія Crown Agents

Печерський районний суд Києва не побачив у діях колишньої заступниці міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової складу адміністративного правопорушення під час порушення закону про доступ до публічної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 3 червня.

За даними протоколу про адміністративне правопорушення, який склав Уповноважений Верховної Ради з прав людини, потерпілий звернувся до міністерства охорони здоров’я із запитом від 4 березня 2021 року. Запитувач, посилаючись на Закон України «Про доступ до публічної інформації», просив надати копію угоди від 25 січня 2021 №5 з додатками про закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби Covid-19.

У відповіді на запит тодішня заступника міністра Шаталова наголосила: з виробниками вакцин підписані договори щодо нерозголошення і конфіденційність. Окремо зауважила, що МОЗ звернулося до компанії Crown Agents (у січні 2021 року Кабінет міністрів визначив компанію Crown Agents Limited спеціалізованою організацією, яка буде проводити закупівлю вакцини від Covid-19 за кошти державного бюджету України – «Главком») стосовно згоди на надання запитуваної інформації.

26 травня Crown Agents відповіло МОЗ: «Статтею 9 Угоди від 25 січня 2021 року на закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARC-CoV-2, передбачені особливі умови щодо конфіденційності, які базуються на підставі наших договірних зобов`язань перед постачальниками вакцини, з якими вже укладені угоди, а також щодо вимог, які ставлять потенційні постачальники для проведення переговорів щодо умов постачання. Вимоги щодо нерозголошення інформації є різними у кожного із постачальників. Запити щодо розкриття інформації, що суперечать таким вимогам, можуть зашкодити переговорному процесу з потенційними постачальниками та можуть затримати поставки за укладеними угодами. Це заважатиме виконанню Угоди та забезпеченню вакциною народу України».

У суді ексзаступниця міністра охорони здоров’я не визнала вини. Додала, що нерозголошення інформації, є вимогою країн-виробників вакцини.

Захисниця Шаталової також заявила, що копія угоди №5, якою цікавився громадянин, є конфіденційною таємницею. Крім цього, наголосила, що європейська комісія, якій держави-члени ЄС доручили укладення договорів про закупівлю вакцини від Covid-19, вважає, що контракти захищаються з міркувань конфіденційності, а також задля того, щоб захистити делікатні переговори та інформацію, пов`язану з бізнесом.

«Суд вважає обґрунтованою позицію захисту про те, що у вказаних листах МОЗ України зазначило, що обмеження в доступі до запитуваної інформації здійснюється для охорони здоров`я населення та захисту прав інших людей. Адже наслідком порушення МОЗ вимог виробників/постачальників вакцини від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, щодо нерозголошення та конфіденційності, є відмова від постачання в Україну вказаної вакцини. Тобто, шкода від надання запитувачу копії угоди №5 переважає суспільний інтерес в її отриманні, оскільки інформація, що захищається міністерством у цьому випадку, важливіша, ніж право на інформацію», – сказано у рішенні суду.

Як повідомляв «Главком», на 12 червня повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 230 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,66 мільйона щеплень, за останню добу з яких – 6262062, більшість з них – першою дозою.

В Україні вакцинація від Covid-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас – вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз – AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи Covax очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили близько 1 млн 715 тис. доз вакцин компанії Sinovac (з урахуванням поставок 26 травня), 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 234 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech (за даними МОЗ на 9 червня) через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи Covax в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio, 707 850 доз Comirnaty/Pfizer (за даними МОЗ на 9 червня) і 705 тис. доз вакцини AstraZeneca (з урахуванням поставок 3 червня).