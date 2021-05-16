На Чернігівщині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)

Сержант Павла Колесник загинув 13 травня від кулі снайпера

У неділю, 16 травня, відбулось прощання та поховання військовослужбовця 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, сержанта Павла Колесника, який загинув від кулі снайпера російських збройних формувань в зоні проведення ООС на Сході країни. Про це повідомляє Чернігівський обласний військовий комісаріат на своїй сторінці у Facebook.

«Попрощатись із загиблим військовослужбовцем до Кафедрального собору святої великомучениці Катерини прийшли військовослужбовці Чернігівського гарнізону, побратими воїна, ветерани російсько-української війни, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, члени громадських організації та небайдужі мешканці міста», – йдеться у повідомленні.

У храмі відбулась заупокійна літія, а після мітингу процесія попрямувала через коридор із сотень військовослужбовців, які схилили коліна, віддаючи шану загиблому військовослужбовцю.

Далі процесія вирушила до села с.Нове, Чернігівського району. Живим коридором, схиливши коліна, зустрічали траурну процесію резервісти Чернігівського батальйону ТрО та мешканці

Павла Колесника поховали із дотриманням встановлених та затверджених Міністерством оборони України нових ритуалів українського війська: виконанням салюту, Державного Гімну України та врученням сім’ї загиблого Державного Прапору України, яким під час церемонії прощання була накрита труна сержанта, а військовий комісар Чернігівського об’єднаного міського комісаріату полковник Олег Гончарук вручив родині Грамоту пошани та скорботи.

Раніше стало відомо, що Павло Колесник був родом з села Нове Чернігівської області. Служив у бригаді з вересня 2019 року.

Також 14 травня київському шпиталі через гострий лейкоз померла снайперка-розвідниця з Вінниці Ольга Гранецька.