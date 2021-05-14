Стало відомо ім’я військового, який вчора загинув від кулі снайпера на Донбасі

Боєць служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

У четвер, 13 травня, від кулі снайпера на Донбасі загинув сержант Павло Колесник. Про це повідомляє пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, в якій і служив боєць.

«13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти», – йдеться у повідомленні.

Павло був родом з села Нове Чернігівської області. Служив у бригаді з вересня 2019 року.

Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики, починаючи з 2014 року, застосовують практику вербування й залучення неповнолітніх до складу незаконних збройних формувань (НЗФ) Російської Федерації. За цей період в Україні засудили 54 неповнолітніх за участь у НВФ.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов зазначив, що залучені у НВФ неповнолітні беруть участь і в бойових діях проти України. «Країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій і нав’язують їм ідеологію сепаратизму й «русского мира», у їх несформовані дитячі голови закладається ненависть до України», – повідомив Мамедов.