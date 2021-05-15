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    Доброволець Адам Осмаєв отримав українське громадянство

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    Чоловік убитої учасниці АТО Аміни Окуєвої, доброволець Адам Осмаєв - Доброволець Адам Осмаєв отримав українське громадянство
    Чоловік убитої учасниці АТО Аміни Окуєвої, доброволець Адам Осмаєв

    Осмаєв зараз вчить «прекрасну українську мову»

    Чоловік убитої учасниці АТО Аміни Окуєвої Адам Осмаєв отримав громадянство України.

    Про це доброволець війни на Донбасі написав у Facebook.

    «Ось уже місяць, як я – громадянин України. Хочу подякувати кожному, хто брав участь в цьому і кому я не зміг подякувати особисто. Кажуть оптиміст вивчає англійську мову, песиміст – китайську, реаліст вивчає автомат Калашникова, а я вчу прекрасну українську мову», – зазначив Осмаєв.

    Як відомо, Адам Осмаєв був керівником батальйону імені Джохара Дудаєва. У Росії його звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

    Дружина Осмаєва Аміна Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року. Автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

    12 січня 2020 року прокуратура Київської області заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Також повідомлялося, що на рахунку злочинців ще два замовних вбивства.

    Взимку цього року прокуратура Київської області направила до суду звинувачувальний акт в кримінальному провадженні проти організатора і шести учасників злочинної організації, що займалися здійсненням замовних вбивств. Зокрема, мова йде і про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

    Раніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.

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    Теги: добровольці учасники АТО Україна Адам Осмаєв Аміна Окуєва громадянство
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