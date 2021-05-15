Доброволець Адам Осмаєв отримав українське громадянство

Осмаєв зараз вчить «прекрасну українську мову»

Чоловік убитої учасниці АТО Аміни Окуєвої Адам Осмаєв отримав громадянство України.

Про це доброволець війни на Донбасі написав у Facebook.

«Ось уже місяць, як я – громадянин України. Хочу подякувати кожному, хто брав участь в цьому і кому я не зміг подякувати особисто. Кажуть оптиміст вивчає англійську мову, песиміст – китайську, реаліст вивчає автомат Калашникова, а я вчу прекрасну українську мову», – зазначив Осмаєв.

Як відомо, Адам Осмаєв був керівником батальйону імені Джохара Дудаєва. У Росії його звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Дружина Осмаєва Аміна Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року. Автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

12 січня 2020 року прокуратура Київської області заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Також повідомлялося, що на рахунку злочинців ще два замовних вбивства.

Взимку цього року прокуратура Київської області направила до суду звинувачувальний акт в кримінальному провадженні проти організатора і шести учасників злочинної організації, що займалися здійсненням замовних вбивств. Зокрема, мова йде і про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

Раніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.