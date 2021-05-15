Ольга Гранецька майже рік боролася із онкологічною хворобою

У київському шпиталі померла снайперка-розвідниця з Вінниці Ольга Гранецька. Сталося це 14 травня. Попередній діагноз – гострий лейкоз. Про це «Суспільному» розповіла волонтерка Юлія Щербань.

Майже рік Ольга боролася з онкохворобою щитовидної залози та ускладненнями. Після кожної операції, каже Юлія Щербань, військовослужбовиця поверталася на Схід, бо хотіла перемоги. Кілька тижнів тому стан її різко погіршився.

«39 – температура шість днів трималася. Дівчата, які там були, «виганяли» її на лікування. А вона казала: – У мене ще недороблені справи». Вона хотіла, щоб все було так, як треба», – каже Юлія Щербань.

Гранецька Ольга Леонідівна народилася 27 квітня 1983 року в с. Юрівка на Козятинщині. 2007 підписала контракт в Козятинському РВК. Служила радіотелеграфісткою в 101 окремому полку зв'язку (з 2012 року, в/ч А1660).

З початком російсько-української війни прагнула потрапити на фронт. У 2016 році її перевели до 93 ОМБр «Холодний Яр». Воювала в артрозвідці. У 2017 Ольга Гранецька перевелася до 131 окремого розвідувального батальйону. Там виконувала бойові завдання на посаді снайпера-розвідниці (2-ї категорії) у першій розвідроті.

В Ольги залишилися матір та дві сестри: Ірина Гранецька, з якою народилася в один день, і старша – Вікторія Гранецька-Стафійчук.

Прощання зі снайперкою Ольгою Гранецькою відбудеться у Вінниці в неділю, 16 травня, о 12 годині, каже Юлія Щербань.

Ольга Гранецька служила у війську із 2007 року. Фото: facebook-сторінка Niko Giorga NG

був родом з села Нове Чернігівської області. Служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського з вересня 2019 року.

Також на Донбасі бойовики, починаючи з 2014 року, застосовують практику вербування й залучення неповнолітніх до складу незаконних збройних формувань (НЗФ) Російської Федерації. За цей період в Україні засудили 54 неповнолітніх за участь у НВФ.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов зазначив, що залучені у НВФ неповнолітні беруть участь і в бойових діях проти України. «Країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій і нав’язують їм ідеологію сепаратизму й «русского мира», у їх несформовані дитячі голови закладається ненависть до України», – повідомив Мамедов.



