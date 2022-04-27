На Чернігівщині уже вилучили понад 16 тис. вибухонебезпечних предметів

Сапери, на жаль, мають дуже багато роботи

У селах Топчіївка та Якубівка тривають роботи з відновлення мостів

На звільнених від російських окупантів територіях продовжується активне відновлення пошкодженої інфраструктури та повернення населених пунктів до повноцінного життя. Зокрема, у Чернігівський області рятувальники вилучили уже понад 16 тисяч вибухонебезпечних снарядів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook.

За словами Тимошенка, в області наразі тривають роботи з відновлення транспортного сполучення – зводяться тимчасові переправи, відновлюються зруйновані мости.

«На Чернігівщині біля зруйнованого мосту на дорозі Р-69 Київ-Чернігів зводять ще один тимчасовий проїзд для забезпечення логістичних маршрутів доставки гуманітарних вантажів. У селах Топчіївка та Якубівка тривають роботи з відновлення мостів», – зазначив він.

Масштабні роботи на дорогах та вулицях продовжуються також на Київщині – розчищено 170 кілометрів доріг та відновлено рух на 11 тимчасових переправах. Проводяться роботи з відновлення критичних комунікацій.

«Понад половина будинків регіону знову зі світлом, заживлено понад 80 тисяч абонентів. Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах Київщини. У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% споживачів, зокрема вода є і в лікарні», – підкреслив Тимошенко.

У свою чергу на Харківщині дорожники очистили вже близько 100 кілометрів доріг, а над відновленням дорожньої інфраструктури щоденно працюють 25 бригад. Не вщухають роботи з відновлення комунікацій.

«Мешканці понад 600 квартир Харкова можуть знову використовувати газ. Комунальники займаються ремонтом та обстеженням житлового фонду Харкова. У Дергачах з кожним днем збільшується кількість домівок, де є світло. Заживлено 3000 споживачів», – заявив заступник керівника ОП.

На Сумщині відновлено залізничне сполучення з Києвом, також курсують близько 70% приміських автобусних маршрутів. Відновлювальні роботи тривають на Житомирщині, де населені пункти знову отримали світло та газ.

«Працюємо 24/7, щоб всі якнайскоріше могли повернутися додому. Слава Україні!», – резюмував Тимошенко.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, післявоєнний план інфраструктурного відновлення України передбачатиме фінансування з боку міжнародних партнерів.