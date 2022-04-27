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    Ленд-ліз для України: Палата представників США сьогодні розгляне важливий закон

    США надають Україні зброю від початку російського вторгнення&nbsp; - Ленд-ліз для України: Палата представників США сьогодні розгляне важливий закон
    США надають Україні зброю від початку російського вторгнення 
    фото з відкритих джерел

    США можуть запустити прискорені відправки військової техніки та інших товарів, необхідних Україні для оборони

    Сенат Конгресу США схвалив програму ленд-лізу для України. Але його ще має погодити Палата представників США. Отже, сьогодні Палата представників розгляне закон про ленд-ліз для України. Законодавча ініціатива повинна прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням, повідомляє сайт Палати представників.

    На 27 квітня о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 – закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

    Зазначимо, на початку квітня одноголосно було прийнято закон про ленд-ліз для України в Сенаті США. Згідно з процедурою, його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту Джо Байдену.

    Напередодні ми розповідали про те, яку зброю Захід передає українцям і як це допомагає стримувати армію РФ.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Також стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Ленд-ліз для України: Палата представників США сьогодні розгляне важливий закон