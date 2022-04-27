Ми Україна, а не запасна Росія
Про імпорт «хороших руских» не може бути й мови
Вирвіть собі язик і направте мозок – хто дійсно вважає, що т.зв. звані «хороші рускі», «опозиціонери» і будь-хто з інших їхніх «проукраїнських» мають переїхати до України на постійне місце проживання.
Я вже не вперше чую ці меншовартісні ідейки – мовляв, треба сюди перетягнути всі їхні закриті медузи, дожді, всіх сочуствующих артистів, музикантів, письменників та естрадних гумористів, коториє за Україну.
У цьому відео я пояснюю, чому категорично проти. Мають своє государство – хай із нього роблять Росію своєї мрії, скидають диктатора і міняють свою родіну з середини.
Про імпорт «хороших руских» я й чути не хочу. Бо насправді проблема значно глибша. Вони розцінюють Україну як запасну Росію.
Мовляв, основна Росія зламалася – то ми нагрянемо в Україну й будемо там робити все те, що не дають робити на батьківщині. А дзуськи вам!
Свободолюбна Україна – це, даруйте, не запасна Росія, в якій можна реалізовувати все, що прикрутив путін на історіческой родінє.
Джерело: блог Остапа Дроздова