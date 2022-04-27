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    Думки вголос

    Ми Україна, а не запасна Росія

    Адекватні росіяни, якщо й існують, нехай наводять лад у своїй країні - Ми Україна, а не запасна Росія
    Адекватні росіяни, якщо й існують, нехай наводять лад у своїй країні
    фото з відкритих джерел

    Про імпорт «хороших руских» не може бути й мови

    Вирвіть собі язик і направте мозок – хто дійсно вважає, що т.зв. звані «хороші рускі», «опозиціонери» і будь-хто з інших їхніх «проукраїнських» мають переїхати до України на постійне місце проживання.

    Я вже не вперше чую ці меншовартісні ідейки – мовляв, треба сюди перетягнути всі їхні закриті медузи, дожді, всіх сочуствующих артистів, музикантів, письменників та естрадних гумористів, коториє за Україну.

    У цьому відео я пояснюю, чому категорично проти. Мають своє государство – хай із нього роблять Росію своєї мрії, скидають диктатора і міняють свою родіну з середини.

    Про імпорт «хороших руских» я й чути не хочу. Бо насправді проблема значно глибша. Вони розцінюють Україну як запасну Росію.

    Мовляв, основна Росія зламалася – то ми нагрянемо в Україну й будемо там робити все те, що не дають робити на батьківщині. А дзуськи вам!

    Свободолюбна Україна – це, даруйте, не запасна Росія, в якій можна реалізовувати все, що прикрутив путін на історіческой родінє.

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    Джерело: блог Остапа Дроздова

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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