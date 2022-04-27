Ракетний удар по Одещині: чому росіяни хочуть зруйнувати міст біля Затоки

Окупанти вкотре обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. В обласній військовій адміністрації пояснили, чому російські загарбники не полишають спроб зруйнувати переправу.

Речник Одеської обладміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, чому для росіян надзвичайно важливо зруйнувати його.

Він зазначив, що після обстрілу моста 26 квітня, на ньому призупинили рух. Після цього оцінили масштаби руйнування та почали відновлювальні роботи.

«Що стосується взагалі цього мосту через Дністровський лиман, він дійсно має (стратегічне – 24 канал) значення для того, щоб не переривався логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною нашого регіону», – підкреслив він.

Через міст перевозять гуманітарні вантажі, які надходять до України від країн-партнерів. Вони спрямовані передовсім для тих українців, які змушені були втікати зі Сходу, щоб врятуватися від війни. Мовиться про харчі, дитячий одяг. Те, що необхідно людям, які покинули свої домівки.

Відтак, окупанти намагаються перервати поставку. Вони роблять все можливе для того, щоб до України не надходили гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, сьогодні о 6:45 російські фашисти повторно обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.