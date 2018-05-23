На Дніпропетровщині перепоховали бійця, загиблого в Іловайському «котлі»

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Ідентифікувати останки вдалось тільки в січні 2018 року завдяки експертизі ДНК

На Дніпропетровщині перепоховали військовослужбовця Володимира Шевченка, загиблого 2014 року під Іловайськом, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Перепоховання останків відбулось на його малій батьківщині, в селищі Романковому в межах Кам’янського. Провести бійця в останню путь прийшли рідні, близькі, бойові побратими.

Раніше бійця поховали як невідомого на цвинтарі на Краснопільському кладовищі під Дніпром. Ідентифікувати останки вдалось тільки в січні 2018 року завдяки експертизі ДНК.

За даними волонтерів, 41-річний сержант 39-го окремого мотопіхотного батальйону Володимир Шевченко (позивний Шева) загинув 24 серпня 2014 року в районі селища Новодвірське неподалік Іловайська під час наступу колони російських військ. Тоді разом з ним загинули товариші Юрій Сагайдак і Володимир Яровий.

Їхні тіла були ексгумовані гуманітарною місією «Чорний тюльпан» 2015 року.

За даними з Дніпропетровської облдержадміністрації, станом на квітень на Краснопільському кладовищі під Дніпром з початку бойових дій на Донбасі було поховано 296 тимчасово невстановлених учасників АТО. За результатами ДНК-експертизи з них встановлено 185 особи. Залишилися невідомими 111.