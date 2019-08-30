На Дніпропетровщині підірвали авто поліцейського начальника



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Про потерпілих внаслідок вибуху не повідомляється Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/08/30/na_dnipropetrovshchyni_pidirvaly_avto_nachalnyka_odnogo_z_viddiliv_politsii_1637063

На Дніпропетровщині стався вибух задньої частини автомобіля начальника Першотравенського відділення поліції.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Подія сталася сьогодні вранці у м. Першотравенську. Попередньо встановлено, що начальник Першотравенського відділення поліції сів за кермо власного транспортного засобу, а через 30 секунд пролунав вибух задньої частини авто», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок вибуху пошкоджено автомобіль Mitsubishi Outlander.

На місце події виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).