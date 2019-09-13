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    На Дніпропетровщині загорівся пасажирський автобус

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    На Дніпропетровщині загорівся пасажирський автобус

    Вогнем було пошкоджено моторний відсік, обшивку та електропроводку транспортного засобу

    У п'ятницю, 13 вересня, у Кам'янському під час руху загорівся пасажирський автобус.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

    Як повідомляється, інцидент стався близько 14:50 на проспекті Василя Стуса в Заводському районі міста. Пожежники встановили, що в пасажирському автобусі Mersedes сталося загорання моторного відсіку. Пожежа була ліквідована о 15:00.

    Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. На момент пожежі автобус рухався у тестовому режимі, тому пасажирів в ньому не було. Вогнем було пошкоджено моторний відсік, обшивку та електропроводку транспортного засобу.

    «Внаслідок події постраждалих та загиблих не було. Встановленням причин загоряння займаються правоохоронні органи. До ліквідації пожежі залучено 4 чоловіки особового склад та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки», - додали у відомстві.

    пожежа
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