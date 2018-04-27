На Дніпропетровщині затримали на хабарі керівника апарату міськсуду
- 27 Квiтня, 05:15
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Розсилка
зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця
Співробітники Служби безпеки України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровщини.
Про це повідомляє прес-служба СБУ,
Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця області за не притягнення до адміністративної відповідальності за управління автомобілем у нетверезому стані.
Правоохоронці «взяли» спільника після отримання всієї суми неправомірної вигоди, згодом у службовому кабінеті затримали керівника апарату суду.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину.