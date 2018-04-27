На Дніпропетровщині затримали на хабарі керівника апарату міськсуду

зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця

Співробітники Служби безпеки України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровщини. Про це повідомляє прес-служба СБУ, Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч