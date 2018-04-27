  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Дніпропетровщині затримали на хабарі керівника апарату міськсуду

    зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця
    Співробітники Служби безпеки України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровщини. Про це повідомляє прес-служба СБУ, Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч
    • 27 Квiтня, 05:15
    • Розсилка

    зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця

    Співробітники Служби безпеки України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровщини.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ,

    Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця області за не притягнення до адміністративної відповідальності за управління автомобілем у нетверезому стані.

    Правоохоронці «взяли» спільника після отримання всієї суми неправомірної вигоди, згодом у службовому кабінеті затримали керівника апарату суду.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Дніпропетровщині затримали на хабарі керівника апарату міськсуду
    На Дніпропетровщині затримали на хабарі керівника апарату міськсуду
    На Дніпропетровщині затримали на хабарі керівника апарату міськсуду


    У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину. 

    СБУ корупція в Україні розслідування Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ