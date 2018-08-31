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    На Дніпропетровщині завершено будівництво двох дитячих садків

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    Юрій Голик - На Дніпропетровщині завершено будівництво двох дитячих садків
    Юрій Голик

    За три роки в Дніпропетровській області відкрито 48 дитячих садків

    Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик повідомив про завершення найближчим часом будівництва перших двох дитячих садків з семи, які будує з нуля Дніпропетровська ОДА.

    Два дошкільні заклади будуються в селах Обухівка і Підгороднє.

    За проектом дошкільні установи будуть нагадувати стільники, а дитячий садочок в Обухівці побудований в стилі шведської архітектури.

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    Дитячий садочок за проектом «Стільники» у Підгородньому
    Внутрішній дворик садка з підлогою з підігрівом
    Побудований з нуля за рік дитячий садочок в Обухівці
    На Дніпропетровщині завершено будівництво двох дитячих садків

    За словами Голика, в кожному з таких дитячих садків будуть власні альтернативні котельні, сонячні батареї на дахах, вікна до підлоги, підлоги з підігрівом, тераси.

    «Це найкращі дитячі садочки країни. Ніколи раніше такі садки держава не будувала. Президент України Петро Порошенко поставив чітке завдання - створити сучасний освітній простір для дітей. Кожен з нових дитсадків розрахований на 115 дітей. Це інноваційні споруди з яскравим сучасним дизайном, створені з використанням енергоефективних технологій», - сказав Голик.

    Всього за три з половиною роки Дніпропетровська ОДА відкрила 48 дитячих садків, створивши більше 3000 місць для дітей. Ще 7 дошкільних установ будуються в даний час.

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