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    На Дніпропетровщині знищено майже 1,5 тис. боєприпасів: що і куди прилітало від орків

    Касетною зброєю рашисти обстрілювали громади у Криворізькому та Синельниківському районах - На Дніпропетровщині знищено майже 1,5 тис. боєприпасів: що і куди прилітало від орків
    Касетною зброєю рашисти обстрілювали громади у Криворізькому та Синельниківському районах
    фото з відкритих джерел

    Вибухівки піротехніки знаходили на вулицях, у городах, у полях

    Вибухотехніки вже знищили майже півтисячі боєприпасів у Дніпропетровській області. Як повідомив у Telegram голова облдержадміністрації Валентин Резніченко, найбільше прилітало в міста і села касетних снарядів. Вибухівки піротехніки знаходили на вулицях, у городах, у полях.

    «Касетною зброєю рашисти обстрілювали громади у Криворізькому та Синельниківському районах. Ті, що межують з Донеччиною та Херсонщиною. Розмінування ще триває – боєприпаси все ще трапляються на наших територіях», – розповів посадовець.

    Резніченко закликав місцевих мешканців при виявленні підозрілих предметів одразу викликати рятувальників та поліцію. Також він опублікував фото ворожого снаряду.

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    На Дніпропетровщині знищено майже 1,5 тис. боєприпасів: що і куди прилітало від орків
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, 2 квітня над Дніпропетровщиною збили чотири ворожих ракети та безпілотник.

    Через кілька днів російські загарбники атакували декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    На Дніпропетровщині знищено майже 1,5 тис. боєприпасів: що і куди прилітало від орків