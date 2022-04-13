На Дніпропетровщині знищено майже 1,5 тис. боєприпасів: що і куди прилітало від орків

Касетною зброєю рашисти обстрілювали громади у Криворізькому та Синельниківському районах

Вибухівки піротехніки знаходили на вулицях, у городах, у полях

Вибухотехніки вже знищили майже півтисячі боєприпасів у Дніпропетровській області. Як повідомив у Telegram голова облдержадміністрації Валентин Резніченко, найбільше прилітало в міста і села касетних снарядів. Вибухівки піротехніки знаходили на вулицях, у городах, у полях.

«Касетною зброєю рашисти обстрілювали громади у Криворізькому та Синельниківському районах. Ті, що межують з Донеччиною та Херсонщиною. Розмінування ще триває – боєприпаси все ще трапляються на наших територіях», – розповів посадовець.

Резніченко закликав місцевих мешканців при виявленні підозрілих предметів одразу викликати рятувальників та поліцію. Також він опублікував фото ворожого снаряду.

Нагадаємо, 2 квітня над Дніпропетровщиною збили чотири ворожих ракети та безпілотник.

Через кілька днів російські загарбники атакували декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

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