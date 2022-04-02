Над Дніпропетровщиною збили чотири ворожих ракети та безпілотник

Українські ППО вразили повітряні цілі окупантів

Засоби протиповітряної оборони (ППО) вразили чергові російські повітряні цілі. У небі над Дніпропетровською областю збили чотири ракети і безпілотник. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Уночі наші ППО збили над Дніпропетровською областю 4 ворожих ракети і 1 безпілотник. Спасибі нашим військовим. Ми переможемо!»,– зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 2 квітня, окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені. У Кривому Розі стався «приліт» на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.

упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури.

Також у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.

Крім того, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.

«Горить заправка», – повідомив Вілкул.

Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.

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