Над Дніпропетровщиною збито ворожий літак

Повітряна ціль «приземлилася» і більше нікому не нашкодить

ЗСУ не дозволили ворогам долетіти до цілі

Сьогодні на підльоті до Дніпропетровської області було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

Також у регіоні триває розміновування. В одному з сіл Синельниківського району на кордоні із Запорізькою областю рятувальники розміновують поля, на які ворог випустив касетні міни. Підрозділи ДСНС вже знешкодили 150 вибухонебезпечних предметів.

«Фахівці продовжать роботи завтра. Дякую кожному рятувальнику за надважку працю і за те, що вони захищають українців, ризикуючи власним життям», – поінформував голова ОВА.

Наразі ж ситуація на всіх напрямках – Донецькому, Харківському, Херсонському, Запорізькому – контрольована. За повідомленням Генштабу, окупанти не полишають спроб закріпитись на кордонах Херсонщини. А в підрозділах окупантів спостерігаються часті випадки дезертирства.

Нагадаємо, за минулу добу військові знищили ще чотири вертольоти й літак окупантів.

Як повідомлялося, на сході країни українські воїни знищили чотири танки, літак та вертоліт ворога.

Читайте також: