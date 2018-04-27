На Донбасі бойовики 26 разів відкривали вогонь по ЗСУ

Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали

З початку доби бойовики російсько-окупаційних військ 26 разів відкривали вогонь по укріпленнях українських захисників. Про це 27 квітня повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook прес-центр штабу АТО. «На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та



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Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали

З початку доби бойовики російсько-окупаційних військ 26 разів відкривали вогонь по укріпленнях українських захисників.

Про це 27 квітня повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував під Лебединським», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях поблизу шахти «Бутівка» і Мар’їнки, з озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу – під Талаківкою, з гранатометів – неподалік Кам’янки, великокаліберних кулеметів – в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкиного і Пищевика, по оборонцях Авдіївки, Красногорівки та Широкиного застосували стрілецьку зброю.

«На Луганському напрямку із 120 мм міномету, озброєння БМП та гранатометів агресор обстріляв наші опорні пункти поблизу Світлодарська», - заявили у штабі АТО.

Повідомляється, що унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.

Нагадаємо, 30 квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.